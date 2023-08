El Banco Central recupera aire en medio de la crisis

El Banco Central cerró una nueva jornada en positivo con un saldo a favor de US$ 117 millones. De esta forma acumuló en la semana un superávit de US$ 453 millones y en lo que va del mes de agosto de US$ 600 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 349,95 por unidad, con un volumen negociado en el segmento de contado de US$ 278,904 millones, de US$ 6 millones en futuros MAE y de US$ 827 millones el el ROFEX.

Mientras que el dólar blue cotizó a $780, el dólar oficial se mantuvo en $365,5. El dólar MEP, en tanto, bajó a $658 y el CCL se mantuvo en el mismo valor a $720.

El Banco Central, en tanto, sumó algunos dólares respecto de la jornada anterior y declaró para el 15 de agosto US$ 23.667 millones de reservas totales.