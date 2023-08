En un día de furia por el dólar blue y la devaluación, el Banco Central compró $220 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue el centro de atención de los medios durante gran parte del día, a raíz de las duras medidas que tomó antes de la apertura del mercado, tras el batacazo electoral de Javier . Milei este domingo en las PASO.

De acuerdo a información de mercado la autoridad monetaria terminó esta primera rueda post elecciones comprando US$220 millones, siguiendo una tendencia que ya se viene observando hace varias semanas, en las que en momentos en que el dólar blue pega un salto el Banco Central termina la rueda comprando billetes verdes.

Es el mayor nivel de compras desde el 31 de julio. El salto cambiario dejó "barato" el dólar de $340, que en verdad ya liquidó

El dólar mayorista cerró este lunes a $ 348,95/349,95 por unidad, 62 pesos más que el cierre del viernes pasado. Fue día en que el blue arrancó con un salto de 65 pesos hasta los $670, para "picar" rápidamente hasta los $695, para ubicarse al cierre en $685.

De esta manera, la brecha cambiaria se mantiene en 95,7%, en línea con lo que venía sucediendo, de modo que, en este sentido, sólo terminó trasladándose la devaluación al mercado blue.

Fue en una rueda en la que el volumen operado en el segmento de contado US$ 535,003 millones, en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) llegó a US$ 140 millones y en el Rofex US$ 878 millones.

Por su parte, el dólar MEP cerró en $623,73, mientras que el Contado con Liquidación terminó en $654,23.