La economía después de las PASO: salir a trabajar y lo que no va a cambiar

Sea cual sea el resultado de las elecciones, hay una realidad que la mayoría de los argentinos tendrá que afrontar a partir del lunes: levantarse e ir a trabajar. Sin dejar de lado el impacto que puede tener en los mercados y en las expectativas generales las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), ésa es la principal certeza que existe hoy.

El economista del Ieral de Fundación Mediterránea, Gustavo Reyes, comentó que la incertidumbre sobre los posibles resultados es alta. No solo debido a la dificultad demostrada de acierto por parte de las encuestas, sino también a la cantidad de indecisos y de personas que no van a votar. Pese a esto, “sea cual sea el resultado, todos nos vamos a levantar para ir a trabajar”, expresó el economista.

El nombre y la ventaja que obtenga el ganador del domingo tendrán consecuencias en los mercados y en las expectativas económicas. Del mismo modo, la tranquilidad o no en la economía también dependerá de otros factores. En palabras del asesor financiero Gastón Lentini, de las sorpresas que aparezcan sobre el fin de la jornada. Desde su punto de vista, es probable que si las encuestas aciertan de manera relativa, no haya movimientos bruscos, algo que sí podría suceder si esto no se cumple.

Otra cuestión que puede incidir en el valor de bonos o acciones argentinas, entre otros movimientos de mercado, es el mensaje que dé el sector ganador. Según el economista José Vargas, de la consultora Evaluecon, no será lo mismo si Juntos por el Cambio da un mensaje de unidad si gana. Tampoco, los anuncios o posiciones de Sergio Massa si obtiene un resultado favorable.

Qué pasará con el dólar y la inflación

Consciente de que las elecciones pueden impactar en los mercados o en el precio del dólar, el economista de la Fundación Mediterránea subrayó que hay cuestiones que no se van a modificar en el corto o mediano plazo. Pese a la incertidumbre de los resultados y a la sensación de paralización, hay cuestiones que difícilmente se modifiquen a partir del 14 de agosto.

El dólar blue seguiría en alza, creen algunos analistas.

La primera y principal tiene que ver con la inflación. Con el dato de julio todavía sin conocer y que parece más lejano que nunca, se espera que esté en el orden del 7% y que en agosto sea igual o mayor debido a la devaluación existente y a los nuevos impuestos que decidió el Gobierno a fines de julio.

“En un escenario de aumentos mensuales de 7 a 8 por ciento y solo por seguir la inflación, el dólar blue tendría que subir 50 pesos por mes”, detalló Reyes. Debido a que no se incrementa todos los meses, cada tanto da saltos que, al final, lo ajustan al índice generalizado de inflación, lo que no deja de generar intranquilidad. “Si sacás un promedio del valor que había en enero de 2022 y acompañás el ritmo de los precios, el dólar blue debería estar a $580”, precisó el especialista. El viernes la cotización cerró en torno a los $600.

El dólar blue es como el ticket de entrada al Arca de Noé”, ejemplificó el economista del Ieral. Y agregó que si el miedo crece, se está dispuesto a pagar muy alto el precio de esa entrada, por lo que el valor de la cotización libre luego de las elecciones será un indicador de los niveles de confianza reinantes. Al mismo tiempo y con una economía atada al dólar, también será una anticipación de cómo se va a desenvolver la inflación.

Bonos, mercados y la vida cotidiana

Desde el punto de vista de Gustavo Reyes, un tema clave es si se confirma o no el acuerdo con el FMI, algo que todavía no ha pasado ni se trata de un trámite. “Por razones diversas como la sequía hasta ahora no hemos cumplido nada de lo que dijimos que íbamos a hacer”, subrayó el economista. Con incumplimientos injustificados o no, la rúbrica final del Fondo es otro foco de incertidumbre. El acuerdo con el Fondo, otra incógnita.

Más allá de que luego de las PASO del domingo, podría tenerse una idea más acertada de hacia dónde se encamina la economía, lo cierto es que para el segundo semestre la recesión actual continuará y hasta podría profundizarse. “La persona que tiene que abrir su comercio el lunes va a estar igual que ahora: con tasas altas de inflación y las dificultades que ya tenía”, subrayó Reyes.

Es que aunque el movimiento de los mercados genera un clima económico incierto, lo cierto es que la confianza o desconfianza de las acciones de Argentina en los mercados de Nueva York no le mueven la aguja a la mayoría de los ciudadanos. “Lo que sí cambiaría la historia es que esos fondos vengan a comprar adentro de Argentina y no es probable que esto pase ahora ni que sea algo masivo”, cerró el economista de la Fundación Mediterránea.