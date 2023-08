Yerba mate: la pelea entre Corrientes y Misiones en torno al precio

La yerba mate se metió en el debate en la agenda electoral y dejó al descubierto las diferencias que hay, no solo entre el gobernador de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad y el mandatario correntino Gustavo Valdés, sino también entre los pre candidatos a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Mientras Herrera Ahuad plantea que el precio debe seguir regulado, Valdés está a favor de la desregulación. La postura del mandatario correntino es avalada por Larreta, quien en declaraciones a la prensa misionera, semanas pasadas, afirmó que “el precio debería fijarse por oferta y demanda”. Por su parte, Bullrich acompaña la postura del mandatario misionero. “El valor del kilo de hoja verde debe estar regulado”, dijo días pasados en declaraciones en Posadas.

Bullrich versus Larreta

El gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad reivindicó el presente del sector yerbatero y pidió seguir trabajando para “lograr precios justos para los productores”, en tanto que el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés criticó la regulación actual de la actividad.

Los referentes principales de la coalición opositora también mantienen posiciones divergentes respecto del sector yerbatero.

Las diferencias que existen entre ambas provincias no son nuevas. Con más de 12 mil familias de pequeños y medianos productores distribuidos en todo su territorio, Misiones ha hecho de la defensa del sector productivo una política de Gobierno y se anotó dos importantes triunfos en los últimos laudos, ya que logró que el Gobierno nacional, instancia a la que se llega por falta de acuerdo en el seno del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

En ese marco, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación terminó fijando el valor de la hoja verde y la canchada en sintonía con lo que pedía el sector primario. Tanto Herrera Ahuad como el presidente del INYM, Juan José Szychowski se encargaron de gestionar personalmente frente a secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, los precios de la materia prima.

Del lado correntino se asientan las dos principales empresas yerbateras del país, que tienen en sus manos la mayor parte de la producción que hay en Corrientes. Sin embargo, el nivel de cosecha está lejos de cubrir la demanda por lo que se ven “obligados” a comprar hoja verde en Misiones. “Como consecuencia, siempre intentan “tirar hacia abajo” el precio de la materia prima y encuentran en el Gobierno correntino un vocero a sus intereses”; dijo un productor yerbatero afiliado a la Asociación de Productores de la zona norte de Misiones.

Cincuenta centavos de dólar

En otro orden, la semana próxima en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate comenzarán las negociaciones para establecer el precio de la hoja verde y canchada (estacionada) para la zafra (cosecha) de verano. La misma se extiende entre septiembre y marzo próximo.

La discusión entre Misiones y Corrientes se centra en la regulación de los precios.

Los productores asociados a la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), solicitarán “un valor no menor a 50 centavos de dólar (unos 300 pesos si se toma el valor del dólar paralelo) para el kilo de hoja verde”. Así lo hicieron saber a través de un comunicado de prensa en el que plantean concretamente que “acompañamos la postura del gobierno de Misiones que toma como base los 50 centavos de dólar”.

El precio de la hoja verde y canchada para la zafra de invierno transita por precios laudados de manera escalonada. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por gestiones del gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad, fijó en $107 el kilo de hoja verde y $406,60 la canchada para los meses de marzo y abril pasado.

En mayo el valor ascendió a $112 la hoja verde y $425,60, montos que se sostuvieron hasta fin de julio. En la actualidad y hasta el 30 de septiembre, los valores son $120 para el kilo de hoja verde y $456 la canchada. No obstante, en algunos establecimientos se estaría abonando por encima de ese valor.

Con los molineros

El gobernador de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad anticipó que se reunirá con representantes de la molinería yerbatera para conocer su postura respecto a la actualización del precio de la materia prima para la zafra de verano.

"Me voy a reunir con las empresas con las que me he reunido después del laudo anterior, extemporáneamente al precio fijado. Seguramente vamos a trabajar sobre la estructura de costo de lo que debe valer un paquete en la salida de góndola, sumado a todas las otras problemáticas que ellos puedan tener", indicó.