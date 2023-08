El economista de Patricia Bullrich explicó qué hará con las jubilaciones y planes sociales

Luciano Laspina, diputado nacional y miembro del equipo económico de la precandidata a presidenta de la Nación Patricia Bullrich, en diálogo con MDZ Radio, advirtió la necesidad de modificar algunos planes sociales y sostuvo que no realizarán un ajuste en las jubilaciones si la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio es elegida.

“El primer paso que se tiene que dar es crear un conjunto de leyes que restauren las condiciones para crear empleos sin limitaciones. Esto incluye una ley de protección de inversiones para que haya incentivos impositivos, para que haya garantías de las inversiones en Argentina. Se necesita una ley que promueva la creación de empleo. Los empresarios querrían contratar a nuevos empleados pero no lo hacen por miedo al costo judicial que tienen en el futuro” argumentó Laspina.

Según el economista, la salida para resolver el problema inflacionario es “equilibrar las cuentas públicas”. Y sumó: “La segunda condición es tener un Banco Central independiente con reglas claras. Hay que hacerlo por ley, que tenga dos reglas, que no se pueda poner el cepo cambiario y que no se permita prestar plata del Tesoro para financiar el gasto público. A eso hay que agregarle un plan de estabilización. Una inflación de tres dígitos requiere mucho más que una ley o simplemente una corrección fiscal”.

El diputado nacional Luciano Laspina es uno de los asesores económicos de Patricia Bullrich.

Cuando se le consultó por el posible recorte de planes sociales, Laspina remarcó: “Hay dos tipos, los sociales, que son la AUH, que ha tenido un buen programa en la medida que vuelva a tener las condiciones que tuvo, que era que los chicos se vacunen y vayan al colegio. Hay que eliminar la intermediación metódica de los dirigentes que cumplen con la pobreza. Hay que reconvertir algunos en planes de desempleo que acompañe a los trabajadores que están sin empleo durante un tiempo, hasta que consigan. Al mismo tiempo se debe generar incentivos a la empleabilidad. Esto hay que hacerlo de manera integral”.

En relación a las jubilaciones y el posible “ajuste” que Patricia Bullrich establecería indicó: “No hay ajuste más brutal que el que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández. Suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria durante 2020. En los últimos años las jubilaciones no han parado de caer en términos reales producto de la aceleración inflacionaria. Si hay un rubro que no debería sufrir recorte es este. No hay que recargar el ajuste fiscal sobre los más débiles como ha hecho este gobierno”.

En ese sentido, sostuvo que se debe salir “lo más rápido posible de toda la maraña que genera el gobierno para sostener un dólar bajo al que solo acceden los amigos del poder. La salida del cepo se tiene que hacer con un plan y un equipo. También se debe hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El cepo cambiario está generando caída de las reservas”.

“El acuerdo con el FMI es a medias. El organismo internacional está estirando la negociación con un doble objetivo: por un lado evitar que nuestro país entre en default. En segundo lugar, no dejar totalmente libre a un gobierno irresponsable que nos puede llevar a una hiperinflación. El Fondo ha hecho lo que ha podido para generar una transición al próximo gobierno lo más positiva posible”, cerró.

Escuchá la nota completa: