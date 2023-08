El Banco Central arranca el mes con más dólares

El Banco Central comenzó el mes en positivo, tal como cerró el mes de julio a partir de la implementación del llamado dólar maíz. En la primera rueda de agosto culminó la jornada con un saldo a favor de US$ 75 millones, con ventas de 4 millones yuanes, lo que da un consolidado de algo más de US$ 74 millones. Las liquidaciones del agro sumaron US$ 144,5 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 276,15 lo que implicó una suba de 0,9 desde ayer, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 458,247 millones, en futuros MAE de US$ 107,05 millones y en el Rofex de US$ 1.207 millones.

BCRA. Analía Melnik / MDZ

Así, en las últimas seis jornadas, el Banco Central lleva algo más de US$ 900 millones en modo comprador, lo que implica un aliciente para las disminuidas reservas, que en la última jornada de julio culminaron en US$ 24.032 millones, fruto del último pago al FMI con parte del swap con China.

El tipo de cambio minorista subió un 0,35% y se ubicó en $287,5; el dólar MEP culminó en $512 con una suba del 0,4% y el CCL en $559 con un alza de 1,5%.