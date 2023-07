Santander Green Finance: cómo impulsar modelos de negocios más sostenibles

El Edificio Corporativo Santander fue el escenario el pasado miércoles 5 de la primera edición de un encuentro destinado a potenciar el rol de las finanzas en los negocios sostenibles.

La iniciativa de la entidad financiera apunta a abordar el papel de las finanzas cumplen para impulsar proyectos de negocio ESG (con criterio ambiental, social y gobernanza, según su sigla en inglés), así como estrategias para lograrlo y el abordaje de la regulación en este campo, así como la importancia de la calificación de los inversores y el sector. Durante la jornada también se presentaron casos concretos de éxito.

Fue la primera edición del Green Finance, que supone un nuevo paso de Grupo Santander, una compañía que tiene amplia experiencia en acciones ambientalmente sustentables, inclusión financiera y proyectos sostenibles, orientadas a impulsar y acompañar la transición hacia una economía baja en carbono, para generar un impacto positivo en la comunidad.

Grupo Santander es una empresa carbono neutra y en 2022 lideró en monto y en cantidad de bonos verdes colocados (según panel SVS y VS BYMA), teniendo en cuenta que ya emitió 12 por más de US$ 394 millones y viene actuando con iniciativas en este tipo de emisiones desde 2017, cuando lanzó la primera ON (Obligación Negociable) re etiquetada como bono verde.

Recientemente, Santander acompañó como organizador y colocador, además, a la provincia de Mendoza en la emisión del primer bono verde de una provincia, por $ 4.800 millones, a 24 meses de plazo, destinado a extender el Metrotranvía que opera en la ciudad capital.

Por su parte, la firma tiene el propósito de captar o facilitar la movilización de 120.000 millones de euros de financiación verde entre 2019 y 2025 y de 220.000 millones de euros entre 2019 y 2030 para contribuir al cambio climático.

Durante la presentación, Guillermo Tempesta Leeds, presidente del Directorio de Santander Argentina, destacó la responsabilidad que deben tener las compañías en la transición hacia una economía más sostenible y equitativa, y la importancia de una transformación genuina de negocio que contemple al medio ambiente y la sociedad.

El primer panel de expositores, Ignacio Lorenzo, Head de Green Finance de Santander, se centró en el papel del sector financiero en el fomento de la sustentabilidad y analizó los mayores desafíos que enfrenta la banca. "Sabemos que estamos ante un mercado de capitales desafiante pero, pese a ese escenario, podemos acompañar y ofrecer a nuestros clientes los instrumentos para que puedan avanzar y financiar esa transición hacia negocios más sostenibles", afirmó Ignacio Lorenzo.

Por su parte, Gabriela Catri, Ratings Manager en Moody's Local Argentina y Uruguay, explicó cuáles son los criterios y las metodologías utilizadas en la calificación ESG, enfocando también en la importancia e influencia de la evaluación ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) para los inversores y el área financiera.

El cierre del panel estuvo a cargo de Matías Isasa, director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien indicó cómo el marco regulatorio actual promueve la inversión sostenible, cuál es la función de la CNV en la promoción de la sostenibilidad y cuáles son los principales desafíos y oportunidades en la implementación de políticas y regulaciones sostenibles.