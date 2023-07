En tiempos de gran rotación laboral, qué ofrecen hoy las empresas para retener el talento

En un mercado laboral muy atomizado, con sectores muy dinámicos en la creación de empleo y otros más o menos estancados, la elevada rotación de personal es uno de los principales desafíos en la industria de tecnología.

Un reciente relevamiento de la consultora Hucap sostiene que el 58% de las empresas consultadas aseguran tener personal clave identificado, mientras que del resto, 38% indica que si bien no los tienen identificados formalmente, sí existen y la dirección y gestión de Recursos Humanos los conoce (o eso cree), pero no por mecanismos formales y 4% directamente manifiestan que no los tienen identificados.

El estudio fue realizado entre 116 compañías en junio. Ocho de cada diez consultadas (78%) proyecta un escenario de mayor movilidad en relación con 2022, mientras que un 22% prevé un escenario de retracción con menor volumen de búsquedas.

En cuanto a las perspectivas de contratación, el 36% de las empresas participantes planea incrementar su dotación, el 55% planea mantenerla y el 9% planea disminuirla.

En este contexto, el 56% de las empresas sostiene haber tenido pérdida de personal o recursos clave en su organización durante el último año. Entre los motivos, Hucap menciona salarios más competitivos, mayor flexibilidad, personas que se fueron a vivir al exterior, búsqueda de equilibro entre la vida laboral y personal, e incluso en algunas posiciones de nuevas tecnologías incide también el pago del salario en dólares, o al menos una parte.

“El paradigma cambió, hoy para retener a los mejores talentos se ponen en juego todos los aspectos de la compensación total que los colaboradores perciben, no basta con que la organización tenga un esquema salarial competitivo, (aunque el salario es el factor motivacional más importante), los colaboradores ponen en la balanza los beneficios y todo lo relacionado con las prácticas de Work Life Balance”, destaca Natalia Terlizzi, CEO de Hucap.

Work Life Balance es un concepto que consiste en buscar un balance o situación de equilibrio entre el tiempo y los recursos dedicados al trabajo remunerado, por un lado, y el tiempo y los recursos dedicados a todo lo demás, por el otro.

“En primer lugar, aparecen los Esquemas de Trabajos (presenciales, híbridos o remotos) que ya no son considerados un beneficio en sí mismo, son la 'forma de trabajo de la compañía', pero tiene mucho peso en las decisiones de los postulantes a hora de analizar efectivamente una propuesta, así como el tipo de proyectos y desafíos, capacitaciones que se brindan (formación–upskilling y recapacitación-reskilling) y hasta las estructuras y niveles de autonomía”, consideró Terlizzi.

Entre las estrategias que aplican las empresas para retener y atraer las posiciones más demandadas de IT se destacan:

Incrementos salariales diferenciados y por encima del resto de la organización

Flexibilidad horaria

Posicionarlos en un 3°cuartil (el máximo) de las encuestas de mercado en las que participan

Capacitación a cargo de la empresa

Teletrabajo full time

Paquete de beneficios diferenciado del resto de la organización

Bonos de retención.

Contra la rotación no deseada, muchas empresas empiezan a focalizar no sólo en los beneficios, sino también en fortalecer la marca empleadora y cuestiones que hacen a la experiencia de los ex colaboradores.

Se busca así que quienes pasaron por la compañía ayuden en la construcción de una cultura del “nosotros” que atraiga y retenga a los colaboradores, observando con suma atención los estilos de liderazgo que “no logran encender la llama sagrada que todos los colaboradores poseen”, sostienen desde Hucap.

“Las personas no abandonan a las empresas, abandonan a sus jefes, esto es algo que ha sucedido históricamente, pero hoy en día el papel de los líderes, incluso acorde al momento y contexto que nos encontramos atravesando, juega un rol crucial, dado que son la principal referencia de la cultura de la empresa", remató Natalia Terlizzi.