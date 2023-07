Las nuevas medidas de Sergio Massa concentran críticas por la suba de impuestos

A las críticas de los últimos días realizadas por la SRA, UIA, AEA a las medidas económicas anunciadas por el ministro Sergio Massa luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se sumaron otras organizaciones empresarias. El principal reclamo es que se determine que rubros serán exceptuados del impuesto PAÍS a la importación de productos. El Secretario de Comercio, Matías Tomboliini será el encargado de determinar cuáles serán esos sectores.

Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) señalaron que ven "con preocupación las últimas medidas económicas implementadas por el Poder Ejecutivo, que incluyen la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes, ya que tienen un impacto negativo en la actividad empresarial".

Y plantean que "sientan un mal precedente" debido a que es una "decisión discrecional" que elude "la discusión de los temas impositivos en el Congreso de la Nación".

El destacado think thank del empresariado argentino alertó que "la escasez de reservas internacionales permanecerá mientras no se genere confianza. El punto de arranque de este largo proceso es el diseño y comunicación de un plan económico integral, que aborde la reducción de un gasto público alto, ineficiente, y hoy, infinanciable. Medidas como las tomadas por el Gobierno en el día de ayer sólo contribuyen a agravar las inconsistencias macroeconómicas, sin atacar la raíz del problema".

Reclamo por el Impuesto a las Ganancias

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) le envió una nota al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, reclamando por el anuncio sobre anticipo del 15% del Impuesto a las Ganancias que las empresas y otros sujetos deberán realizar en tres cuotas mensuales y consecutivas.

La entidad consideró que el monto establecido “afectará a numerosas firmas, incluyendo al segmento PyME, en un contexto económico financiero especialmente complicado. De esta manera se neutraliza cualquier ‘alivio fiscal’ que se le otorgue al sector pyme”.

Desde CAC adviertieron que "la norma no contempla el cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores ni permite la reducción o anulación del anticipo adicional ante la estimación de menores o nulos resultados en el ejercicio en curso, ni admite su cancelación por compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que pueda tener el contribuyente”.