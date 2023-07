Genneia emite bonos verdes para producir más energía sustentable

Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, colocó tres Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a US$71 millones, habiendo recibido ofertas por más de US$126 millones y superando ampliamente su objetivo inicial de US$40 millones.

Estas tres ON ingresarán al panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables (SVS) de ByMA, para un total de diez bonos verdes de Genneia en dicho panel. De este modo, la empresa refuerza su liderazgo en el mercado argentino de bonos SVS donde ha emitido hasta el momento un valor aproximado de US$700 millones.

Todas tienen una calificación AA- de Moody’s. Son Clase XXXIX denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio

aplicable al vencimiento por US$ 30 millones, tasa de interés fija del 2% y vencimiento a los 5 años. Clase XL denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por US$10.9 millones, tasa de interés fija del 5,5% y vencimiento a los 2 años. Y ON Clase XLI denominadas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento por US$ 30 millones, tasa de interés fija del 0%, precio de emisión del 113,2% (rendimiento de -4%) y vencimiento a los 3 años.

Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático.

Genneia continúa con la construcción del proyecto eólico La Elbita (162 MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan. Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono.

En total cuenta con más de 14 proyectos (operativos y en construcción) financiados con bonos verdes que contribuyen al abastecimiento de 942.000 hogares y alrededor de 1.96 millones de toneladas de CO2 evitadas anualmente.