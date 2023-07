En un día de furia con el dólar blue el Banco Central terminó comprando US$ 12 millones

En un día en el que dólar blue saltó hasta 510 pesos y en algunas cuevas llegó a pagarse hasta $514, y se conoció también que la inflación de junio quedó en 6%, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la rueda comprando US$ 12 millones para atender las necesidades del mercado, mientras que en las operaciones con la moneda china, se despendió de 785 millones de yuanes, el equivalente a unos US$ 110 millones.

El volumen operado total en el segmento de contado llegó a US$ 428,196 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 42 millones y en el Rofex llegó a US$ 293 millones.

En cuanto a liquidaciones de divisas del sector exportador el dólar agro aportó este jueves US$ 20,679 millones en el mercado de cambios, una cifra muy baja para las necesidades de billetes del Banco Central.

Un dato a tener en cuenta es que con una sola rueda por delante para terminar la semana, el tipo de cambio mayorista acumula un incremento de $3,35, bastante menos que los $4,30 de suba final de la semana anterior, con una cotización final de $263,95 para el tipo comprador y $264,35 para el vendedor.

Durante la jornada el dólar informal sumó nueve pesos para cotizar al cierre a $507 en la punta vendedora y $512 para vendedora. Por su parte, el dólar oficial terminó en $263,50 y $276,50 para ambas cotizaciones, mostrando como dato relevante un spread importante de 14 pesos.

Entre los dólares financieros, el MEP o Bolsa se mantuvo al cierre en $489,05 comprador y $490,13 vendedor, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) terminó en $496,42 y $525,93 para compra y venta respectivamente.