Por qué el dólar volvió a subir y cruzó la barrera de los $500

El dólar blue pegó un nuevo salto y alcanzó el récord de US$ 500, aunque a última hora bajó apenas hasta US$ 499. De esta forma quebró la quietud del mercado cambiario no oficial de las últimas semanas. El dólar en algunas cuevas ya se vendía al promediar la jornada en $502. En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $153, después de cerrar el 2022 en $346 y así sumó un aumento de 69%.

El porqué ahora rompió la quietud hay que buscarla en factores técnicos y políticos. En primer lugar, la calma de los últimos días permitió que otros "dólares", como el CCL, treparan mucho más que el paralelo. Este último cotizaba en la plaza a $ 519.

No obstante, hay que tener en cuenta que arrancó la cuenta regresiva para las elecciones, y el riesgo político comenzó a jugar. El discurso más kirchnerista del candidato Massa es un factor que puede impulsar el vuelo hacia el dólar. Todos descuentan, además, que una vez finalizadas las elecciones de octubre habrá ajustes en el tipo de cambio.

El aguinaldo que acaban de cobrar los empleados en blanco es otro de los motivos por el cual el dólar blue escala.

Finalmente, la debilidad del Banco Central, con reservas netas negativas, una sangría cotidiana de fondos, y la incertidumbre del acuerdo con el FMI que aportaría fondos frescos, pone en duda la capacidad real de la entidad en hacer frente a la demanda de dólares del mercado y de los depositantes.