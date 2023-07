La canasta básica de CABA escaló casi un 6%: en cuánto quedó la línea de pobreza

En junio, una familia porteña de cuatro miembros y que no paga alquiler, necesitó de ingresos por más de $ 235.931 para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, subió un punto más respecto al mes pasado: un 4.97 en mayo contra un 5.98 de este mes. En tanto, el umbral de indigencia quedó en $131.333 para el mismo tipo de familia.

Estos datos fueron divulgados por la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA. Allí se marca también que una persona sola debe tener ingresos por más de $81.558 para no ser pobre, siempre y cuando no alquile. Si gana menos que $43.060 por mes, se lo considera indigente, es decir, que no alcanzaría a cubrir las necesidades mínimas de alimentación.

Para quienes viven en la Ciudad, en el caso de familia tipo, un ingreso de hasta $ 291.000 significa que no son pobres, pero están en situación de vulnerabilidad y si ganan hasta $363.660, quiere decir que pertenecen al sector medio considerado frágil.

Para que una familia a sea considerada de clase media debe tener ingresos de entre $363.666 y $ 1.163.732 mensuales. Y para ser considerado como de los "sectores acomodados", más que esa última cifra.