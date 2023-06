Gobierno afirma que es inminente el pago al FMI por US$ 2700 millones

El reloj va corriendo y se acerca la fecha límite para que Argentina pague los US$ 2700 millones de la cuota que debía abonarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) entre miércoles y jueves de la semana pasada.

Ante la cercanía del vencimiento, el equipo económico había anunciado que el pago no se haría en la fecha estipulada, sino que el pago se estiraba hasta fin de mes, tomando una práctica habitual en el organismo de pagar el último día del mes del vencimiento.

El miércoles pasado venció una cuota de US$700 millones y el jueves US$1950, que quedan pendiente de pagos y es lo que el Gobierno efectivizará antes que termine la semana.

La negociación con el Fondo viene dura desde hace semanas pero para el Gobierno sigue el canal de financiamiento abierto.

Desde el Gobierno aseguran que el pago es inminente y que el país no caerá en default, pero no hay confirmación de cuánto se girará el dinero. Lo que se sabe es que incluso antes del pago, las reservas internacionales del Banco Central cayeron a menos de US$31.000 millones. En concreto, llegó a US$ 30.857 millones, el nivel más bajo en seis años y medio.

Frente a esto, la alternativa es pagar con DEGs (Derechos Especiales de Giro), que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que se contabilizan en las reservas pero que al pagar con estos instrumentos, en la práctica el Gobierno no usará dólares de las reservas. Y una parte de los fondos se pagarán con yuanes remanentes del swap con China.

Es un dato relevante, teniendo en cuenta que según algunas fuentes las reservas netas son negativas en 2000 millones de dólares. La escasez de divisas se hace sentir en la economía, al punto que el grifo que cierra el flujo de dólares para los importadores y la industria, demandante de dólares para insumos y bienes intermedios, está cada día más cerrado.

Acuerdo en pie

El default no le conviene a nadie y el Gobierno lo sabe, por eso tira de la cuerda, más en el discurso que en la realidad, pero finalmente pagará este vencimiento clave para la continuidad del programa, mientras sigue negociando una flexibilización de las metas en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el pasado 25 de marzo.

Para el Fondo tampoco es sencillo que Argentina falle en el cumplimiento de sus compromisos. El crédito de US$ 57.100 millones otorgado al país en 2018, es el más grande otorgado en la historia del organismo multilateral. De ese total, se desembolsaron en tiempos de Mauricio Macri US$ 44.000 millones, gracias al decisivo apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. El apoyo de Trump fue esencial para que el país obtuviera la asistencia del FMI en 2018.

Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, ya después de triunfar en las PASO de 2019 el actual presidente dejó entrever que no pediría el desembolso de los recursos pendientes y que se renegociaría el acuerdo. Tras muchas idas y vueltas y demoras inesperadas el acuerdo de Facilidades Extendidas finalmente se firmó el 25 de marzo de 2022, dos años después del plazo recomendado por los analistas económicos para despejar el frente externo.

Desde entonces Argentina viene cumpliendo con las metas trimestrales, en el marco del acuerdo que prevé pagos de las cuotas y luego desembolsos del FMI por el mismo valor, con lo que en la práctica se la paga al Fondo con los nuevos giros, acumulando los intereses, claro.

Pero el problema ahora es que no quedan dólares en el Banco Central y que Argentina viene pidiendo que se adelanten ahora, previo a las PASO el dinero que el organismo le remitiría en lo que resta del año, unos US$ 10.600 millones.

El FMI se resiste a eso y empieza a mirar al escenario electoral con cautela. En la visión del Fondo es mejor prestarle al nuevo Gobierno y no a éste que se va, pero en el medio debe evitar el default y que la economía se complique más de la cuenta.