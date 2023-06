El BCRA perdió el 30% de las resevas en el año y se acerca al menor nivel desde 2016

El Banco Central de la República Argentina volvió a perder reservas con un saldo rojo para la jornada de US$ 57 millones y un negativo en el mes de US$ 669,5 millones.

De esta forma, las reservas brutas del BCRA cruzaron el umbral de los US$ 31.000 millones y se acercan al nivel más bajo desde 2016, cuando estaban en US$ 29.902 millones. En el año la caída fue mayor al 30% ya que arrancaron el año en US$ 44.600 millones.

El dólar soja sumó US$ 12,45 millones en el día y lleva desde que comenzó US$ 5.373 millones liquidados.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 486,8 millones, en futuros de MAE US$ 79 millones y en el Rofex de US$ 1,57 millones.