El Banco Central recibió plata del BID y recuperó algo de aire

El Banco Central de la República Argentina recuperó algo de fondos luego de que ingresaran desembolsos del BID por US$ 157 millones y US$ 20,5 millones por liquidaciones del dólar soja.

De esta forma, la entidad culminó la rueda con un saldo positivo de US$ 14,5 millones en el mercado de cambios. En lo que va en el mes de junio registra pérdidas por US$ 642 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 255,8 por unidad, US$ 0,6 por arriba del cierre de ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 422,7 millones, en futuros MAE de US$ 49 millones y en el Rofex US$ de 1.006 millones.

Las reservas totales del Banco Central, que computan todo tipo de activo, pero que no refllejan la actualidad de la entidad que tiene un rojo en el rubro de reservas líquidas, llegaron a US$ 31.021 millones, según los datos del 27 de junio.