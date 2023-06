Cómo abrir una cuenta comitente para comprar dólar MEP, más barato que el blue

Uno de los métodos más utilizados para resguardar los ahorros es la compra de dólar MEP, entre otras posibilidades. Aunque la adquisición de moneda extranjera no es lo que estrictamente se considera una inversión, sí se trata de una forma de cubrirse de la devaluación del peso. Con un valor actual de $480, el MEP o Bolsa es una alternativa para disponer de dólares por la vía legal.

Para poder comprar este tipo de dólar es preciso crear una cuenta comitente y, antes que eso, hay que contar con una cuenta bancaria de cualquier tipo. Las cuentas “sueldo” también están admitidas. A diferencia de las comunes donde se registran los movimientos líquidos de la persona, en la comitente no solo se mueve dinero sino también inversiones, bonos y otras “especies”.

A partir de este requerimiento, el DNI y una foto digital o selfie, hoy es posible obtener una cuenta comitente. El acceso se puede hacer desde la misma página web del banco del que uno es cliente, de otra entidad financiera y, también, se pueden crear a través de aplicaciones específicas, algunas independientes y otras pertenecientes a grupos bancarios.

Si se elige una vía diferente a la de la propia entidad financiera o de los bancos más conocidos y se tiene alguna duda, Mauro Formini, contador público y asesor financiero, recomendó consultar la página de la Bolsa de Mercados y Mercados Argentinos. También la Comisión Nacional de Valores es un sitio para verificar datos de las empresas.

Hay que tener en cuenta que, en función de la regulación actual, una de las condiciones para comprar dólar MEP -además de tener fondos en blanco disponibles para tal fin- es no haber comprado dólar ahorro en los 90 días previos. Si se accede al MEP, tampoco será posible adquirir ahorro en los tres meses posteriores. Y se perderá el beneficio de mantener parte de los subsidios a la luz y el gas.

El paso a paso

Antes de la pandemia, poder tener la propia cuenta comitente requería una serie de documentos que se enviaban por correo argentino. Un trámite algo engorroso que podía demorar una semana si todo andaba bien. La pandemia aceleró los tiempos y el papeleo se empezó mandar vía correo electrónico, digitalización previa.

En la actualidad, se trata de un trámite sencillo a un solo click mediante la web del banco o una aplicación determinada con cuenta bancaria “en mano”. La comitente es el paso para acceder al dólar MEP, pero también para la compra de diversos títulos o bonos que se pueden dolarizar; entre otras inversiones que se pueden realizar desde allí. Los Cedears son algunos de los más requeridos hoy, pero la oferta es amplia con una complejidad también diversa.

Una vez realizada la compra del dólar, si se pretende retirar ese dinero, es preciso tener también una cuenta en dólares. Así, los fondos van de la cuenta bancaria a la comitente y, una vez hecha la transacción, hay que enviarlo a la cuenta en dólares. “El titular de todas estas tiene que ser el mismo y hay que tener en cuenta que las transacciones permitidas estarán en función de la condición fiscal de cada uno”, subrayó Formini. La cuenta comitente a un click mediante aplicación o web.

Si bien la cuenta comitente no tiene un costo fijo extra, sí hay que tener en cuenta que los diferentes movimientos y hasta las transacciones poseen un valor establecido, un porcentaje o una comisión que ya está establecida para este tipo de operaciones.

Asesoramiento se busca

La creación de una cuenta comitente es, de este modo, un trámite relativamente sencillo y rápido que no debería dar mayores complicaciones. Una vez adentro de los llamados agentes de bolsa o, técnicamente, Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), se pueden realizar las operaciones de inversión.

Aunque no son tareas complejas, lo cierto es que no todos saben ni cómo llevarlas a cabo ni cómo es la dinámica. En este sentido, muchas veces los bancos brindan este asesoramiento a sus clientes, aunque muchas veces se centran en los de mayor tamaño. No obstante, es importante animarse a realizar la consulta por este tipo de guía.

Por otro lado, también se puede buscar otro tipo de consejo especializado. Hay que tener en cuenta que no hay que realizar ninguna inversión extra ya que este tipo de transacciones están gravadas por operación, tienen derechos de mercado e impuestos entre las que se cuentan las comisiones por operar.

“Los servicios de los asesores están incluidos en dichas comisiones; es decir, que no hay un costo extra por fuera de eso si se busca un acompañamiento para la toma de decisiones”, explicó Formini. Se trata, además, de una forma de obtener guía para quienes incurren en este tipo de inversiones por primera vez, así como para dar los primeros pasos con la propia cuenta comitente.