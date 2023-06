Alerta: por qué es tan caro el papel higiénico y falta en las góndolas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec no lo releva de manera específica y es un producto que entra en bienes y servicios varios. Sin embargo, no hay personas que no compren papel higiénico, un bien que está más caro cada vez que se pisa el supermercado y que parece más un bien de lujo que de primera necesidad.

Por este motivo, cuando aparecen ofertas de estos productos es común ver los carros cargados con varios paquetes de tamaño familiar. En parte porque se pueden guardar durante mucho tiempo y, en parte, como una manera de ganarle a la inflación. En las provincias de frontera como Mendoza se trata de un producto que los turistas que vienen de compras se llevan en grandes cantidades.

Del mismo modo, cada vez más personas buscan alternativas para este material y no solo van a los mayoristas, sino a negocios de limpieza o especializados en bolsas, papeles y descartables, entre otras opciones.

La compra masiva de papel higiénico en los comienzos de la pandemia fue noticia en diversos portales del mundo. Se trata de un producto de necesidad básica que suele tener saltos importantes de precios cada vez que la economía tiembla y, también, cuando todo parece “tranquilo”.

El papel higiénico, con precios cada vez más altos en las góndolas y también faltantes de marcas y presentaciones.

Como para tener una referencia, un paquete de cuatro rollos de 30 metros de marca tradicional va de $650 hasta $800, mientras que si los metros son 80 o más, el precio base es de $945 y puede crecer a los $1200 o más. También hay precios menores (y mayores), segundas marcas y, como se dijo, importantes variaciones que tienen que ver con las ofertas de los supermercados.

Aunque el papel higiénico es paradigmático, debido a que no puede reemplazarse por otros productos, los valores y aumentos se extienden a pañales, rollos de cocina, servilletas y productos descartables. Quienes deben comprar pañales de niños o adultos de manera cotidiana, también buscan alternativas que, por lo general, tiene que ver con bajar calidades y privilegiar las pañaleras que tienen precios más convenientes.

Un bien de lujo

El economista José Vargas, de la consultora Evaluecon explicó los motivos por los que estos productos son cada vez más caros y no solo se han transformado prácticamente en un bien de lujo, sino en una suerte de dolor de cabeza para las familias argentinas. En primer lugar, aunque los papeles son industria argentina, el principal bien para producirlos es la celulosa, un componente importado.

La importación de la celulosa impacta en el precio.

“Los precios internacionales de la celulosa se han encarecido considerablemente, por un lado, y, por el otro, hay faltantes en el mercado mundial”, subrayó Vargas. A este combo, en Argentina se suman las dificultades para importar y las restricciones de dólares por baja de reservas, más allá de las prerrogativas que pueda tener cada industria.

En este sentido, Rubén David, gerente del mayorista Oscar David, coincidió en que el alto precio del papel higiénico tiene que ver con el componente importado que tienen y las dificultades para conseguir dólares y adquirir permisos.

Desde su punto de vista, este es uno de los costos de que las pasteras se encuentren en Uruguay y no en Argentina. “Es lo mismo que sucede con la minería o cualquier actividad, si no se produce acá hay que traerlo de afuera y eso tiene costos mayores”, expresó David.