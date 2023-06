AFIP encuentra un 30% de trabajadores irregulares en inmobiliarias

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) realizó un operativo de fiscalización en inmobiliarias sobre las condiciones del personal trabajador en la zona metropolitana de Buenos Aires y detectaron importantes anomalías.

Fueron relevados un total de 220 trabajadores en 101 locales, de los cuales 30% presentaba algún tipo de irregularidad laboral o realizaban trabajo en negro.

Entre las distintas infracciones, se detectaron trabajadores sin alta, no declarados e incluso, varios sin Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), es decir, que no tenían registrados los aportes jubilatorios y no podían acceder a las Asignaciones Familiares o realizar trámites en entidades públicas.

El sector inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires comenzó el año con signos de recuperación, luego de tres años de estancamiento, especialmente en departamentos usados. Los precios aumentaron por primera vez con un alza interanual del 3,6%, según los datos del Relevamiento de Operaciones Inmobiliarias (ROI).