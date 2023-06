Después de cinco ruedas, el Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central completó la rueda con un saldo positivo de US$75 millones en el mercado cambiario y cortó con una racha de cinco días consecutivos de pérdidas. El resultado es el saldo de ventas para abastecer la demanda en combinación con el aporte del dólar agro, producto de la liquidación de granos, cercano a US$18 millones e ingresos por inversiones extranjeras directas.

Desde que comenzó el mes, el saldo de las reservas lleva un rojo de US$111 millones.

Dólar mayorista cerró a $ 246,70 / 247,10 por unidad, treinta centavos sobre el cierre de ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 357,9 millones, en futuros MAE de US$ 189,5 millones y en el Rofex de US$ 865 millones

Las reservas del Banco Central, en tanto, llegan a US$ 32.363 millones según el último dato disponible del 12 de junio.