La minería tuvo su expo y se mostró como una potencia económica en el país

Entre el 22 y el 24 de mayo se desarrolló Arminera, la exposición internacional que festejó su 25° aniversario en La Rural con 257 expositores, 39 entidades, embajadas, sponsors y decenas de actividades.

Franco Mignacco, presidente de CAEM (la Cámara Argentina de Empresarios Mineros que organizó el evento), resaltó en el acto inaugural que “en estos 25 años la feria ha hecho un gran recorrido, acompañando siempre el crecimiento de la minería en el país y el crecimiento de CAEM".

"El sector hoy genera empleo para 100.000 personas, motoriza las economías regionales y es uno de los tres sectores que genera ingreso de divisas netas para la Argentina a partir de su balanza positiva netamente exportadora. En 2022 exportamos más de US$ 4000 millones", resaltó.

"Estamos teniendo también una Arminera con fuerte presencia internacional, lo que se debe también al rol que está ganando la Argentina en el escenario minero mundial, donde ya juega un rol destacado y se espera que siga creciendo de la mano de la electromovilidad y las energías limpias”.

El Presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, expresó que “Junto a CAEM, nos propusimos transformar la exposición en un evento capaz de acompañar el desarrollo de este sector de gran proyección. Tender redes con las más importantes empresas y establecer lazos con las provincias mineras ha posibilitado coordinar el traslado y la presencia de sus principales referentes. De esa manera, Arminera se consolida como un encuentro de relevancia federal donde confluyen el sector público y privado para forjar las bases de lo que será la agenda minera en el corto y largo plazo.

Un sector con mucho potencial

Según datos provistos por CAEM, la minería argentina hoy se sustenta en la explotación de cuatro minerales principales. El oro y la plata son los minerales que traccionaron históricamente las exportaciones.

Oro: es el principal producto de exportación en minería, alcanzando el 56%. En la Argentina se encuentran dos de las principales 25 mayores minas del oro del mundo. Son Veladero en San Juan y Cerro Negro en Santa Cruz. "Son minas world class y ejemplo de productividad", destacó Mignacco.

El país riene diez minas más en operación y cuenta con la cuarta reserva de oro de Latinoamérica.

Plata: La Argentina es el décimo productor mundial y tiene el 2,5% de las reservas mundiales. "Hay una gran posibilidad de ser un jugador relevante en el mercado de la plata si se materializan todos los proyectos", apuntó el presidente de CAEM.

Los proyectos en estado avanzado de factibilidad son Joaquín, Virginia y Lejano en Santa Cruz, Navidad en Chubut y El Quevar en Salta.

En el caso de los minerales "críticos" para la industria, que motorizan hoy la minería mundial son el litio y el cobre.

Litio: Es uno de los principales drivers de inversión. Hoy la Argentina es el cuarto productor mundial con solamente dos proyectos en operación. Y es segundo en nivel de reservas.

Las inversiones en estos últimos años llegan a US$5.000 millones, de los cuales sólo hay dos proyectos en operación de las empresas Livent y Sales de Jujuy. Pero hay otros seis proyectos en construcción avanzada, uno ya casi en operaciones. Son dos en Catamarca y tres en Salta. Esto representa casi el 60% de las exportaciones del NOA. "El cluster del litio está impactando fuertemente en toda la región, con la generación de empleo, infraestructura y desarrollo humano", djo Mignacco.

Cobre: Actualmente hay cinco proyectos "world class". Son Josemaría en San Juan, que es el más avanzado y está a punto de comenzar su explotación. En esa provincia también están los proyectos El Pachón y Los Azules. En Catamarca el proyecto Mara y Taca Taca en Salta. Estos proyectos demandas inversiones entre US$ 3.000 y US$ 6.000 millones, y tienen un impacto de generación de 12.000 puestos de trabajo en la construcción y 4.500 en mina.

En este producto, "la Argentina se posiciona como uno de los grandes productores en la región".

Potencial de crecimiento

Chile exportó en el año 2022 cerca de US$ 60.000 millones y la Argentina sólo US$ 4.000 milliones, siendo que comparten la misma cordillera.

"Queremos triplicar las exportaciones para 2032 sólamente con los proyectos que están proyectados. Sostener los de oro y plata, sumar los de litio y uno o dos proyectos de cobre, podemos estar en niveles de exportación de US$ 12.000 millones, pasar de 100.000 empleos directos e indirectos a US$ 130.000 y de pasar de inversiones por US$ 1.800 a US$ 3.000 millones", concluyó Mignacco.