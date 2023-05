El Gobierno anunció una polémica medida que endurece el cepo al dólar

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una resolución con la que se endurece aún más el cepo al dólar que rige en el país. Se trata de la resolución general 962, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, mediante la cual se modifica la operatoria de los dólares financieros.

La iniciativa establece algunas limitaciones prudenciales para aquellos clientes que realicen ventas de estos mismos títulos con liquidación en moneda extranjera.

"A partir de mañana cualquier cliente que GENERE USD MEP O CABLE POR ALs y GDs por pantalla, NO VA A PODER USAR esos dólares Y NINGUN OTRO por los 15 días posteriores. Esto implica que si compras dólares mep o cable usando AL30 y GD30 posteriormente no vas a poder comprar nada en dólares ni vender esos dólares por 15 días (por otro activo que no sea AL30 o GD30)", explicó Ariel Sbdar, dueño de Cocos Capital.

En efecto, la CNV dictó recientemente la RG 959 que precisa ciertas regulaciones específicas para la concertación y liquidación de operaciones por parte de cada una de las subcuentas alcanzadas por el concepto de cartera propia de agentes, y que revisten el carácter de inversores calificados.

Quien compra MEP deberá esperar otros 15 días para volver a adquirir dólares a través de la Bolsa, si la operación fue realizada a través de los bonos GD30 o AL30, que son los usados por el Gobierno para intervenir en el mercado. En el Gobierno dicen que es para frenar un rulo financiero que se hacía comprando dólares baratos en la Bolsa y luego revendiéndolos más caros, a costa de las reservas del BCRA.

Operadores aclararon que si se compró dólar MEP se podrá enviarlos a una cuenta bancaria y retirarlos. La restricción de 15 días es para vender contra activos dolarizados o volver a comprar por ese plazo.