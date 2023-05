El Banco Central recupera dólares y tiene saldo positivo mensual por primera vez en el año

El Banco Central culminó su décima jornada consecutiva con saldo positivo y recuperó lo perdido a principios del mes de mayo. La compra de US$ 51 millones tornó por primera vez en el año las cuentas del organismo positivas en el balance mensual.

El volumen operado total en el segmento de contado fue de US$ 296,2 millones, en futuros MAE US$ 33,30 millones y en el Rofex US$ 664 millones.

El dólar soja III, en tanto, aportó US$ 56,6 millones y ya acumuló en el año US$ 2.834 millones. Con 8 días hábiles para que se venza el plazo, los US$ 5000 millones que se esperaban quedaron muy lejos.

Las reservas del Banco Central, en tanto, se mantienen en US$ 33.298 millones, cerca de US$ 11.000 millones menos que los que había a principios de enero del año.