Preocupación por las compras masivas de los chilenos y la inflación

Este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el costo de vida subió 8,4% en abril y acumuló un alza del 108,8% en los últimos doce meses. En Mendoza, la inflación volvió a estar por encima de la media nacional y se ubicó en 8,9%.

Tras conocerse estos datos, el economista Nicolás Aroma habló en MDZ Radio sobre la situación de la provincia.

“Es un número muy alto de inflación mensual, pero no había razones para que bajara. Hay una inercia que va a empujar la inflación del mes que viene de acuerdo a la inflación que pasó”, explicó en Según Cómo lo Mires.

Y señaló que “el rubro alimentos está muy por encima del número de la inflación, también el de indumentaria. Lo que percibimos es que cuando vamos a comprar ropa está carísima porque aumenta mucho más que el promedio de la inflación”.

Respecto de la situación particular de la provincia, Aroma explicó que - si bien es más cara - eso no tiene por qué significar una inflación mayor, “pero hace dos meses que estamos por encima del IPC nacional. Si no se frena, pueden empezar a impactar las compras masivas de los chilenos”.

“Me parece que alguna medida hay que tomar porque nos afecta a los que estamos en zona de frontera. Los fines de semana es una cuestión desbordada”, insistió.

Respecto de qué hacer para “ganarle” a la inflación, el economista indicó que “el plazo fijo le está empatando y ganando a la inflación” y que “adelantar compras también sirve”.

Haciendo hincapié en las quejas de los usuarios por faltantes de productos en algunos comercios de la provincia, Aroma sostuvo que “en general no hay problemas, pero hay que mirar con cierto ojo lo que pasa con las compras”.

“Los productos de precios justos también están siendo comprados por los chilenos y ahí hay una especie de subsidio cruzado hacia otro país”, alertó.