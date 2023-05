Las medidas económicas más polémicas que proponen Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

En el marco de AmCham Summit, el evento que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, y los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, hicieron importantes anuncios en relación con su propuesta económica. El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó sus dichos.

"Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich apuntan a eliminar la inflación, la última dice que lo hará con políticas de shock, y el primero con medidas gradualistas. Además, argumenta que sin acuerdo esto no se puede llevar a cabo. El grado de las reformas también depende de los tiempos, hay algunas que son de primera necesidad y hay otras que son de segunda o tercera opción. El punto más polémico es la reforma laboral y la política cambiaria", explicó Burgueño.

Horacio Rodríguez Larreta dio algunas definiciones sobre su propuesta económica.

Foto: NA

En este sentido, remarcó que Patricia Bullrich aboga por unificar de manera rápida el tipo de cambio, con el objetivo de racionalizar la economía argentina. "Por el contrario, Rodríguez Larreta dice: ‘Quien te diga que abrirá el cepo de manera inmediata, está mintiendo o hay que prepararse para un caos social”, agregó.

La figura de Sergio Massa

“No se sabe si será candidato o no. En el foro de negocios AmCham Summit 2023 dio definiciones que no son grandes noticias, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, su aceptación de la sequía y la renegociación del mismo con base en ella”, remarcó Burgueño.

El ministro de Economía afirmó en el evento organizado por la cámara estadounidense que mantener el nivel de actividad es tan importante como atacar la inflación.

Foto: NA

Y sumó: “Hasta que no defina si será candidato a presidente o no, hay un punto que hay que diferenciar: una cosa es la política económica que hoy esté ejecutando como ministro de Economía en un gobierno desgastado y sin poder. Otra cosa es cuál será su plan económico, si gana las elecciones, de acá a cuatro años. La gran pregunta es qué haría un Massa empoderado y votado. Estoy seguro de que haría muchas cosas que no está haciendo ahora. Lo que es importante es que en sus últimas declaraciones defendió el desequilibrio fiscal”.

El invitado que no fue

“Javier Milei no estuvo y fue invitado. Él declinó su participación. Su versión fue que debía estar en Tucumán. La de los anfitriones fue que el representante de la Libertad Avanza quedó muy golpeado contra el círculo rojo, por lo que sucedió en el Llao Llao. Este grupo no concibe a la dolarización como una salida posible, por lo que están preocupados”, cerró.