Alertan que Vaca Muerta "vuela" pero las rutas de acceso son un desastre

La situación no es nueva pero tuvo un giro esta semana y todo se potenció a partir del accidente fatal en la ruta 151 la semana pasada, en la que perdió la vida un trabajador petrolero, Gustavo Riquelme (48), quien se desempeñaba en la compañía de servicios Clear, cuando fue embestido por un camión que venía en sentido contrario y cruzó de carril.

"Hemos planteado que en Vaca Muerta se habla de que se ha triplicado la producción, y todo ese tipo de cosas, pero no vemos que haya obras para algo tan importante como es la conectividad vial", destacó Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, durante una entrevista con el programa Mejor de Tarde, que se emite por la radio AM550 La Primera.

El dirigente sindical aclaró que no se están tomando medidas concretas para solucionar un problema que se ha agravado con el transcurso del tiempo y la mayor actividad en la formación no convencional, lo que conlleva mucha circulación de camiones con demasiado peso. Así, el estado de las rutas de acceso a Vaca Muerta es una deuda pendiente.

"Acá el problema es que son promesas que nadie cumple y Vaca Muerta de esta manera no va a ser posible, si no hay cómo llegar, si no hay cómo trasladar, si no dejamos de matar gente la ruta", sentenció Rucci durante el contacto radial.

No fue el único reclamo. Desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) propusieron crear una mesa tripartita con los gremios y Nación, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad vial en toda la formación.

“Ante el lamentable accidente fatal ocurrido en el día de ayer (jueves 27) por la tarde en la ruta 151, las empresas nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) manifiestan su hondo pesar por el fallecimiento del trabajador de una empresa de servicios y expresan su solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo”, destaca un comunicado difundido por la entidad empresarial.

En ese punto se proponen dos líneas de acción. Por un lado, la "conformación de una mesa tripartita junto con las autoridades competentes, a los efectos de evaluar las condiciones de seguridad vial necesarias en el marco del futuro desarrollo de actividades productivas en la Cuenca Neuquina”, agregó.

El desarrollo de Vaca Muerta depende en gran medida del buen estado de las rutas y accesos a los pozos.

Por otro, la entidad propondrá al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación "que se ponga operativa de forma inmediata una comisión técnica, junto con los sindicatos del sector para el relevamiento conjunto de los caminos internos de sus yacimientos y las eventuales medidas de prevención que corresponda implementar”, destacó la CEPH.

También pedirán una audiencia al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para analizar cómo está la infraestructura vial en la región.

Desde hace casi un hecho el muy mal estado de las vías de acceso a Vaca Muerta viene siendo denunciado por la cadena de valor y los medios de comunicación provinciales.

La nota presentada el viernes pasado, destaca que "sin la infraestructura adecuada y su mantenimiento se torna imposible consolidar la realidad que ya hoy es Vaca Muerta y sin la que será también imposible su total concreción". Y pone en dudas las oportunidades de futuro, que genera tanto entusiasmo entre los políticos de todos los partidos.