El Banco Central vendió US$ 259 millones en la primera rueda de abril

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la primera rueda del mes resignando US$ 259 millones, necesario para atender las necesidades del mercado.

En verdad trascendió que este lunes tuvo lugar el pago de una Obligación Negociable (ON) de YPF por US$ 286 millones, que impactó en las ventas oficiales. De no haber tenido lugar ese pago, tal vez el balance intradía podría haber terminado en positivo por primera vez desde comienzos de marzo.

El volumen operado en el segmento de contado trepó a US$ 301.877 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) alcanzó los US$ 11,30 millones y en el Rofex se ubicó en US$ 707 millones.

Como suele ocurrir los lunes, el tipo de cambio mayorista muestra un ajuste que compensa los días sin actividad propios del fin de semana. Con este dato, el dólar mayorista cerró en $209,95 para el tipo comprador, y $210,35 para el vendedor.

En cuanto al dólar informal cerró la jornada con un retroceso de tres dólares por unidad, cerrando a $388 para la compra y $392 para la venta, mientras que el dólar MEP cerró en $397,10 para la venta y el Contado con Liquidación en $407,43.