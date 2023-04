En medio de la crisis, el Banco Central vuelve a ceder reservas

El Banco Central volvió a perder reservas en una jornada en que los mercados se mantuvieron calmos dentro de la crisis que se registró en los últimos días.

En un mercado que operó un volumen de US$ 493,701 millones en el segmento de contado, en futuros MAE US$ 414 millones y en el Rofex US$ 1.663 millones, la entidad resignó US$ 79 millones de las reservas.

En la fecha se registraron pagos por importación de energía del orden de los US$ 40 millones y el dólar soja aportó US$ 75,76 millones. De esta forma, el saldo positivo del mes se reduce ahora a poco más de US$ 100 de compras netas en el mercado.

Con solo una rueda por delante para terminar la semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $3,47 superando, de esta forma quedó en $ 221,60 y 222 por unidad, 46 centavos arriba del cierre de ayer.

Las reservas totales internacionales del BCRA suman al 24 de abril un monto total de 36.569 millones de dólares.