Tras la disparada del blue ¿cuál será el horizonte del dólar?

El mercado cambiario no da respiro y esta semana se registraron fuertes subas en el dólar blue, por lo que comienza a especularse que la implementación del "dólar agro", no estaría teniendo buenos resultados. Además, el escándalo tras la salida de Antonio Aracre como jefe de asesores del Presidente, no permitiría establecer un panorama económico positivo.

El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó el contexto y advirtió que es muy posible que se logre una cierta estabilización del mercado cambiario, luego de lo ocurrido.

“Hay cierta anarquía cambiaria. Cada tipo de cambio se va por su lado sin interrelacionarse con el otro, algo que es lógico en una corrida. Hay cuatro tipos de cambio: el oficial, el blue, el Contado por Liqui y el dólar MEP, cada uno es como si tuviera su vida propia, obedeciendo a sus propias lógicas de cada mercado”, comenzó explicando Burgueño.

En este sentido, remarcó que los especialistas de los distintos mercados dan explicaciones diferentes sobre lo que ocurre con el dólar. “Pero hay una coincidencia con respecto a que tienen un temor de que haya fracasado el dólar agro. El martes y el miércoles, no hubo liquidación”, expresó.

“La gente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), argumenta que se cayó la liquidación sojera por cuestiones climáticas y por la huelga en el puerto de Rosario”, detalló el especialista.

Desde el Gobierno nacional, según estableció Burgueño, argumentan que las cerealeras suspendieron la liquidación por la propuesta de Antonio Aracre de devaluación del 60% y de desdoblamiento.

“Entre hoy y mañana los cerealeros deberían volver a liquidar y la situación con los distintos tipos de dólar debería mejorar. No había manera de que algo que proponga Antonio Aracre pueda ser tomado en serio, no tenía ninguna influencia. Lo que pasó fue que el que lo difundió, sí la tenía, esta fue la irresponsabilidad”, cerró Burgueño.