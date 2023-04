¿Por qué no se invierte en Argentina?

Roma tenía en su Imperio la Ley Romana, la que daba la paz. Esa paz y seguridad le daba progreso. A pesar de haber tenido en su dirigencia a Nerón que había incendiado su ciudad, Calígula que estaba mas interesado sus apetencias sexuales que en el buen vivir del ciudadano romano. En otras palabras, habiendo Roma teniendo dirigentes en su Imperio tan desastrosos no había caído. Siguió adelante, y perduro por siglos más allá de sus dirigentes.

Dicho de otra manera, el sistema es más que necesario, es lo que sostiene a lo previsible y que da pautas de la acción a enfrentar o promover. Argentina tiene en dólares americanos el segundo salario mínimo más bajo de América. Es decir, no es el costo salarial el problema a que vengan a invertir empresas extranjeras o locales a que vuelvan a invertir en el país.

Se han ido del país empresas o marcas como Walmart., Falabella, Latam, Qatar Airways, Glovo, Nike, Under Armour, Dr Martens, entre otras. En cambio en México por ejemplo se han alojado durante el 2023 o se espera se alojen empresas como Tesla, Audi México, Axa Seguros México, BMW Group planta San Luis Potosí, Institución de Banca Múltiple, Boehringer Ingelhein México, BNP Paribas México S.A, Baxter México, ACCIONA. Se contabilizaron 190 a 207 empresas en Monterrey México este año 2023, de esas unas 63 sólo tienen sede en Ciudad de México Distrito Federal.

Se han ido grandes empresas del pais. Foto: Blogspot.

También se suman a este índice otras 54 empresas más de puro nearshoring y estas son compañías taiwanesas, chinas, coreanas y japonesas. Hay intenciones de alojarse muchas empresas más para este año. Para citar un país que ha sufrido al igual que nosotros la Guerra de Ucrania Rusia, la pandemia del Covid y demás males mundiales y sin embargo ha atraído inversores.

En datos comparativos entre México el salario mínimo es de US$325 y en Argentina es de US$189. La obviedad es que el costo de los salarios no es el problema. Nuevamente es el sistema, ese que había hablado de Roma y la ley, en Argentina es lo que nos perjudica o la falta de ellas o la falta de buena coordinación entre ellas. Lamentablemente las multas laborables son un

bumerang que nos perjudica. El empresario no puede tener previsibilidad del costo a la hora de tener que despedir a un empleado. No se sabe realmente cuales serían esos costos.

Por otro lado, el empleado a la hora de querer cobrar esas multas la mayoría de las veces se tornan ilusorias, ya que las cuantiosas cifras a cobrar se esfumaron, ya sea porque la empresa fue a la quiebra o el empresario se insolventó. En síntesis, esas multas laborales no terminan beneficiando ni al empleado ni al empleador. También se sabe que la presión tributaria es enorme, ya que se tiene impuestos y tasas en los tres niveles, nación, provincias y municipal.

Foto: Blogspot.

Además, hay ruidos de poner otros impuestos para sumar incertidumbre cuando se quiere poner un tributo como el de la Renta Inesperada. Hay inestabilidad Institucional con el juicio a La Corte Suprema y la tensión que hay entre el Poder Judicial y los otros dos poderes. Todo eso hace a la inestabilidad. Ni hablar de la crisis económica, producto de la Inflación y de la recesión que se siente en el país. Tenemos mentes jóvenes que no se sienten bien en el país, pero que están bien instruidos para el trabajo y sin embargo se van.

Como deberíamos de aprovechar el futuro cambio. Es decir, si no morigeramos las multas laborales, modernizar los convenios colectivos de trabajo, que la mayoría datan de la década del 70. No saldremos adelante, no creceremos. Necesitamos hacer esos cambios vertiginosos y con coraje, además de dar equilibrio y respeto a La República para obtener esa seriedad. Todo eso buscado por los inversores extranjeros.

Tenemos que hacer cambios en las normas tributarias, laborales, y respeto a la propiedad privada. Todo eso conlleva a la seguridad Jurídica. Eso da previsibilidad en toda inversión extranjera. Tenemos alrededor (Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil y Uruguay) un mercado de 289,72 millones de personas más los 45 millones propios, se puede aprovechar nearshoring. Sé que nos faltan cosas a nivel logístico, pero tenemos mucho potencial, buena gente para trabajar, bajos costos y materias primas.

Tenemos que asumir el reto de querer crecer, así de una buena vez salimos del pozo. Fabian Diaz Robledo.

* Fabian Diaz Robledo, Abogado