Cuántos dólares lleva perdidos el Banco Central en lo que va del año

Las reservas del BCRA siguen en franca caída y pierden más de US$ 2500 millones en lo que va del año. Este jueves la autoridad monetaria tuvo un saldo negativo de US$ 88 millones para atender necesidades del mercado y acumuló ventas por US$ 588 millones en la semana y US$ 1.459 millones. Así cerró la tercera semana consecutiva a ininterrumpida de saldo vendedor.

El rojo para los 80 días del año en curso ya es de US$ 2.519 millones, aunque hubo ingresos de dólares por más de US$ 600 millones de la mano de créditos con organismos multilaterales. Así se llegó a un nivel de reservas netas de US$ 37.680 según deducción en base a datos del BCRA del lunes.

Las exportadores de cereales y oleaginosas aportaron en la jornada del miércoles US$ 76,6 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 186,2 millones, en futuros MAE US$ 21,5 millones y en el Rofex US$ 351 millones.