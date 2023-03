En defensa de la Justicia: empresarios lanzaron un duro comunicado contra Alberto Fernández

Este jueves apareció la primera reacción fuerte y directa a nivel empresarial, en contra de la embestida que Alberto Fernández hizo ayer contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante la Asamblea Legislativa de apertura de sesiones ordinarias.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), a través de su presidente Natalio Mario Grinman, criticó la avanzada contra el máximo tribunal; usando duros términos y trayendo al debate términos institucionales.

Textualmente, la entidad que agrupa a empresas privadas (especialmente medianas y grandes) y que representan a la mayor cantidad de empleadores del país, lanzó el siguiente comunicado:

"Actualmente estoy fuera del país, me encuentro en Colombia participando del Consejo General de la Federación Mundial de Cámaras, por lo que no pude escuchar el mensaje completo del Presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias. Pero en base a la información que recibí, puedo señalar que desde la CAC reiteramos nuestra postura en pos del respeto de la división de poderes de la República y sostenemos que los fallos judiciales deben acatarse.

Coincidimos con la idea de que la Justicia tiene falencias, como también la tienen otras tantas instituciones de nuestro país. El desafío pasa por corregirlas sin derivar en un avasallamiento de un poder por sobre otro. El estado de derecho no sólo es necesario para alcanzar el tan necesario desarrollo económico y social que nuestro país demanda, sino también, y fundamentalmente, para darle garantías a todos los ciudadanos.

Me permito agregar que estando aquí percibo de primera mano que es casi un abismo lo que separa a nuestra querida Argentina de la normalidad de buena parte del mundo. Cuando uno toma un poco de perspectiva, nota que en otras tantas naciones (y no me refiero solo “al Primer Mundo”, sino también a varios países hermanos de nuestra región) han superado muchas “taras” que a los argentinos nos cuesta tanto corregir. Así es muy difícil entusiasmar a los inversores, atraer capitales y lograr creación de empleo de calidad.

Tomar dimensión de las oportunidades perdidas genera amargura, pero espero que también sea un estímulo para que, de una buena vez, nos pongamos a hacer lo que debemos hacer para aprovechar el enorme potencial con el que cuenta la Argentina".

No es la primera vez que la CAC cuestiona las embestidas contra la Corte Suprema. Ya en diciembre pasado, cuando el Gobierno nacional comenzó con la avanzada en el Congreso Nacional; no sólo la entidad que agrupa a los comercios y los servicios criticó la decisión del oficialismo. También la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresarial Argentina (AEA) y las entidades bancarias de capital privado (nacional y extranjero), el Foro de Convergencia Económico, entre potras organizaciones, se expresaron en la misma dirección".