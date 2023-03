El Banco Central tuvo la mayor sangría de dólares del mes

El BCRA perdió otros US$ 145 millones y las reservas cayeron a US$ 37.967 millones, perforando el piso de 38.000 millones. En lo que va del año la entidad totalizó ventas por US$ 1635 millones y sólo en marzo acumuló ventas por US$ 549,50 millones.

Según fuentes del mercado, la baja se produjo a causa de pagos de importación de energía y otras importaciones. Además de la baja oferta que promete extenderse por la problemática de la sequía que impide nuevas liquidaciones de exportaciones. Los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron en la jornada anterior sólo US$ 83,797 millones.

De esta manera, al Gobierno le quedan algo más de US$ 300 millones de las reservas que había obtenido en diciembre con la llegada de US$ 1.998 millones a causa de las liquidaciones del último dólar soja. Ahora el saldo negativo del año se acelera y ya lleva siete jornadas consecutivas de ventas.