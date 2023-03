Se les terminó la pachanga: el curioso contrabando que incautó la AFIP

La Dirección General de Aduanas (DGA) incautó cerca de 500 vinilos, valuados en alrededor de $5 millones, que se intentaban importar de manera irregular desde Uruguay con fines comerciales.



El control tuvo lugar en el Paso Fronterizo Internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, donde la Aduana detectó una camioneta blanca proveniente de Uruguay que llevaba 483 vinilos de la banda de música rosarina Vilma Palma e Vampiros.



“Por su cantidad y variedad se presume que estaban siendo importados con fines comerciales, lo cual inhabilita su ingreso por la vía del equipaje”, preciaron en un comunicado.

La cantidad de discos de vinilo de la banda liderada por Mario "Pájaro" Gómez detectados “excedían largamente la franquicia de US$ 300 por persona para ingresos por vía terrestre”, precisaron desde la Aduana.



Además de los discos, los conductores del vehículo también tenían en su poder US$ 28.500, cuando el monto máximo de divisas que puede ser ingresado a la Argentina sin declarar es de US$ 10.000.



Los agentes de la Aduana incautaron el dinero y dieron intervención al Juzgado de Federal de Primera Instancia de la ciudad de Gualeguaychú.