Empresarios mendocinos catalogaron como "parches" las medidas de Sergio Massa

Desde la Unión de Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) apuntaron contra el plan económico que ha llevado adelante el Gobierno nacional, tanto durante la gestión de Martín Guzmán como la del actual ministro Sergio Massa. Los empresarios catalogaron las políticas que se han implementado como "parches" y denunciaron que no se solucionado el problema de fondo.

"Más de lo mismo. Parche sobre parche, medidas de emergencia, aisladas, remanidas para evitar que todo explote", comenzaron señalando desde la UCIM a través de un comunicado difundido este domingo. A este punto sumaron que, desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, no se planteó un plan económico a largo plazo.

"No es posible en unos meses hacer magia. El actual Gobierno solo planificó acordar con el FMI, aparentemente fue el único objetivo de Martín Guzmán. Los otros frentes de la macro se dejaron a su suerte. Y esto nos trajo hasta acá", indicaron como un fuerte señalamiento a lo alcanzado por el exministro de Economía.

Es que, según la UCIM, "a meses de una elección y tres trimestres antes de que asuma un nuevo Gobierno no hay tiempo, no hay consenso, no hay respaldo ni acuerdo con otros sectores. Solo queda seguir atando todo con alambre y esperar. Confiar en que otras gestiones más capaces, coherentes y comprometidas puedan afrontar los problemas y solucionarlos".

Apuntaron contra Massa

Los cuestionamientos del sector empresarial mendocino no solo se limitaron a Guzmán sino que también se extendieron hasta el actual ministro Sergio Massa y los recientes anuncios sobre el canje de deuda. "Este logro que parece aparentemente bueno, es un manotazo que no hace más que mostrar, una vez más, la necesidad de tirar hacia adelante una deuda que la macroeconomía actual no permite honrar", denunciaron y analizaron que esta situación es "un pasajero alivio para la brecha del dólar blue, significa una nueva responsabilidad para el nuevo gobierno que asumirá a fines de este año".

"El cinturón deberá seguir apretándose por el lado de los ciudadanos, que están luchando por mantenerse y muchos de los cuales, ya cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Esto además traerá tasas de interés altas, más caída de los ingresos por la inflación y más cepo", expresaron.

El comunicado también vaticinó un "panorama poco alentador". Es que, según indicaron, "los fenómenos climatológicos que afectan a las economías regionales y principalmente a nuestra mayor fuente de ingresos, los granos, no permitirán el ingreso de los dólares tan necesarios y básicos para nuestra endeble economía. El tipo de cambio que no alienta el comercio con otros mercados y el posible reclamo de cobro de estos bonos, nos dejan en una posición sumamente débil".

De forma contundente, la UCIM reclamó que no se continúe tomando deuda. "No tenemos que seguir endeudándonos, en algún punto, esto debe finalizar. Necesitamos un plan económico que termine con esta debilidad y precariedad en la que nos encontramos", sumaron.