Cuántos millones de dólares lleva perdidos el Banco Central en las últimas ruedas cambiarias

El Banco Central debió vender este jueves 59 millones de dólares, en una nueva intervención en el mercado cambiario, por lo que en las últimas doce ruedas, la autoridad monetaria ya se desprendió de US$ 650 millones.

Este jueves, el monto operado en el mercado mayorista mejoró en unos US$ 90 millones respecto del miércoles, a USD 354,4 millones en el segmento de contado (spot).

Pero una firme demanda privada obligó a que el Banco Central efectuara ventas por USD 59 millones en la sesión, el 16,6% del volumen operado.

En las últimas doce ruedas operativas, desde el pasado 25 de enero -inclusive-, el saldo vendedor del BCRA acumuló US$ 649 millones en el MULC.

Tras haber concluido enero con ventas netas por US$ 192 millones, el BCRA mantiene en febrero un resultado negativo superior, de US$ 366 millones, por su intervención cambiaria en solo siete ruedas operativas.

Las reservas internacionales brutas cayeron el miércoles en US$ 117 millones y finalizaron en 40.168 millones de dólares.

Las reservas registran una caída de USD 4.420 millones en lo que va del año, casi 10%, desde los USD 44.588 millones del cierre de 2022.

La intervención vendedora en el mercado cambiario, sumada a los US$ 1.000 millones que está usando para recomprar deuda, y teniendo en cuenta que los dólares de la cosecha no van a llegar hasta el segundo trimestre, hace muy difícil el cumplimiento de la meta con el FMI, que es de US$ 7.825 millones -actualmente las reservas son menos de US$ 5.000 millones-, dijo Ignacio Morales, analista de Negocios Financieros de Wise Capital.

El mercado se mantiene atento a la agenda de los funcionarios del FMI, en la que se harán revisiones del acuerdo de cumplimiento de metas y otros temas, necesarios para el próximo desembolso de US$ 5.400 millones en marzo.