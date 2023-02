El CEO del Bank of America alerta sobre la amenaza de default para Estados Unidos

En declaraciones polémicas a CNN, Moynihan dio voz a una preocupación creciente entre las grandes corporaciones.

De acuerdo con su diagnóstico acerca de la amenaza de default, es algo que podría ocurrir si los legisladores no resuelven el debate acerca de la posibilidad de aumentar el techo de la deuda, el límite de dinero que el gobierno de los Estados Unidos puede solicitar prestado para cumplir con sus compromisos financieros.

"No solo aquí, sino también en otros países, debemos estar preparados para ello", aseguró Moynihan. "Esperamos que no suceda, pero la esperanza no es una estrategia, así que nos preparamos para esta contingencia".

De hecho, hoy el presidente Joe Biden abordará el asunto en su Discurso del Estado de la Unión, y Janet Yellen, secretaria del Tesoro, advirtió al Congreso de que el país podría incumplir sus obligaciones financieras en junio si el techo de la deuda no se eleva antes de esa fecha.

Foto: CNN. Janet Yellen.

Yellen también manifestó que una posible "crisis financiera global" estaría en el horizonte si no se alcanza un acuerdo y que el Departamento a su cargo está tomando "medidas extraordinarias" para seguir pagando los pasivos a tiempo.

Por último, Moynihan reconoció que el Gobierno necesitó gastar mucho más en varios programas de estímulo desde 2020 debido a la pandemia de covid-19 y que el aumento de la tasas por parte de la Reserva Federal para controlar la inflación está comenzando a tener efecto.