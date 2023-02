El Banco Central terminó la jornada con ventas por US$ 49 millones

El Banco Central de la República Argentina cerró la jornada con ventas por US$ 49 millones, destinado a atender las crecientes necesidades del mercado y desde que arrancó febrero ya se desprendió de US$ 241 millones.

El resultado de hoy continúa a los US$ 45 millones que la autoridad monetaria debió vender este lunes y sigue la tendencia vendedora de la semana pasada, en un mercado que sigue "caliente".

La jornada había arrancado con muy bajo volumen de operaciones en el mercado mayorista, y al cierre se ubicó en $189,32/189,52 por unidad, esto es cuarenta y un centavos arriba del cierre de ayer.

De hecho, en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,50, superando los $ 1,39 de incremento en el mismo período de la semana anterior.

En el segmento de contado, el volumen operado se ubicó en US$ 218,340 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico llegó a US$ 195 millones y en el Rofex a US$ 908 millones.

El tipo de cambio informal o paralelo, en tanto, registró una leve suba en relación a la cotización del lunes, cerrando a $ 373 para la punta compradora y $377 para el tipo vendedor.

Por su parte, el tipo de cambio oficial se ubica en US$ 188,25 en la punta compradora, mientras que el tipo vendedor cerró la jornada en $ 196,25.