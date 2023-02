El Banco Central vendió US$ 42 millones y sigue perdiendo reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino este miércoles para atender las demandas del mercado y terminó la jornada con una pérdida en el balance intradiario de US$ 42 millones.

La autoridad monetaria se había desprendido en la última ronda de enero de otros US$ 87 millones, en una tendencia que ya viene desde hace varios días, buscando calmar al mercado.

En una jornada en la que el dólar blue marcó una clara desaceleración y pérdida de $5 en la cotización informal, el dólar mayorista cerró a $ 187,09/187,29 por unidad, veintinueve centavos arriba del cierre de ayer.

En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $1,68, contra $1,58 de incremento en el mismo período de la semana anterior.

El dólar oficial, en tanto se acerca a la barrera psicológica de los $200, y cerró a $186,50 para la punta compradora y a $194,50 para el tramo vendedor.

Por su parte, al cierre del mercado, el volumen operado en el segmento de contado se ubicó en US$ 311,758 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico concluyo en US$ 482,10 millones y en el Rofex US$ 1.445 millones.