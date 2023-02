Por qué el nuevo billete de $2.000 no resuelve los problemas centrales de la economía

Luego de varios reclamos por parte de distintos sectores para que hayan billetes de mayor denominación, finalmente el Banco Central anunció que emitirá un billete de 2 mil pesos. Ante esta iniciativa, María Castiglioni, economista y directora de C&T Asesores Económicos, aseguró en MDZ Radio que “el Gobierno llega tarde”.

“Hoy mil pesos son menos de 3 dólares, cuando este billete salió valía al menos 50 dólares. Esto nos da la pauta de la necesidad de billetes de mayor denominación para facilitar el día a día de los argentinos. Es la contracara de la pérdida sistemática, cada vez ese billete de $1.000 representa menos capacidad de compra. Esto no se resuelve, hoy habría que emitir un billete de 10 mil, no sólo de $2.000 y $5.000, si esta situación no se resuelve no va a ser suficiente”, expresó la especialista.

Con respecto a esta medida aseguró que el Banco Central “llegó tarde y quedó corto, obviamente vamos a estar mejor, pero hace falta mucho más que eso".

“Comparado con lo que pasaba en los años 90’ con la Convertibilidad, el billete de mayor denominación equivalía a 100 dólares. El kirchnerismo siempre se ha resistido a este tipo de medidas, porque cree que esto haría creer a la gente que hay mayor inflación. Lo que refleja esta pérdida de poder de compra de nuestro billete es el exceso de pesos que hay en la economía, por arriba de lo que la gente quiere”, argumentó.



La causa de la devaluación del peso, según la especialista, es que todos los meses el Banco Central emite una gran cantidad de billetes y trata de absorber una parte a través de Leliqs (Letras de Liquidez). “Hoy en Argentina la causa de esa cantidad de pesos es fiscal, el Gobierno gasta más de lo que recauda, además emite deuda”, precisó.

“El Gobierno se resiste a reconocer el problema. Ellos creen que lo reconocen si emiten el billete de $10.000. La gente ya ve esto, necesita más billetes para hacer las compras, esto es necesario, hoy es contraproducente. Para parar esto hay que atacar la inflación de manera integral, lamentablemente no están realizando las medidas suficientes”, cerró.