Un exfuncionario del FMI liquidó a la Argentina por la deuda

El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser calificó a la Argentina como un "deudor serial" de ese organismo y sostuvo que el Gobierno "ya no le puede echar la culpa al pasado" por haber tenido que firmar un acuerdo.

"Este Gobierno ya lleva un año con un programa del Fondo Monetario, así que no pueden echarle la culpa al pasado. Ese es un caballito de batalla de un sector" del Poder Ejecutivo, señaló el economista.

Loser recordó que el expresidente Néstor Kirchner "pagó un programa con el FMI, porque el país se había beneficiado con precios internacionales extraordinarios. Y además, él no era de gastar demasiado. Tenía una visión clara acerca de no gastar más de lo que entraba".

"Pero cuando asumió Cristina la cosa cambió y se empezaron a gastar todos los dólares que había acumulado Néstor", enfatizó Loser al programa "Mediodía 990" que se emite por radio La 990.

El economista indicó también que a la Argentina le falta "disciplina" en su gasto público y subrayó que el país "es el que más veces entró en negociaciones con el FMI en los últimos 40 años".

En este marco, el economista evaluó que la situación económica argentina "es muy compleja. El Gobierno no quiere o no puede controlar la inflación. Los programas de control no funcionan bien".

"Además hay una gran preocupación que es la sequía, que va a pegar fuerte en la economía", advirtió.