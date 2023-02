El serio reclamo de un sector clave que complica a Sergio Massa

En medio de los reclamos de distintos sectores por los problemas económicos, el Gobierno nacional suma un nuevo frente de conflicto en un área que afecta a los sectores de menores recursos.

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), presentó un recurso administrativo ante el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, para reclamar los fondos que el Estado le adeuda al sector, desde hace más de 6 meses.

Según la entidad, la deuda acumulada llega a $3.500 millones en materia de subsidios y, a este punto, frena el fraccionamiento para garrafas, que abastecen a 20 millones de argentinos.

“Para asegurar que los hogares de bajos recursos (que residen en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados a la red de distribución) puedan acceder a precios diferenciales de garrafas, el gobierno dispuso, mediante el Programa Hogar, subsidiar a los consumidores, mientras que a los fraccionadores y al resto de la cadena industrial, se los compensa con una Asistencia Económica Transitoria (AET), establecida por la Resolución N° 809. Pero esto último no se cumple desde hace meses y hay empresas que desde abril de 2022 no perciben esos fondos” dice un comunicado de la cámara.

Según la entidad, a pesar de los recientes aumentos de los Precios Máximos de Referencia, el sector produce con una pérdida operativa estimada por garrafa de $156,4 de promedio ponderado nacional, que varía según la zona de distribución.

Por la venta de garrafas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santa fe, las pérdidas alcanzan $104,3 por unidad, mientras que la brecha entre el Precio Máximo de Referencia y el costo producción es aún mayor en las regiones de NEA y NOA, donde las pérdidas superan el doble, llegando a $234,6 por garrafa, sobre todo, por el costo del transporte, y más aún en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz

“Los precios de referencia, que define la Secretaría de Energía de la Nación, sólo alcanzan para cubrir aproximadamente entre el 55 y el 70 % de los costos operativos promedio de la actividad, según las zonas de comercialización dentro del país”, sostuvo Pedro Cascales, presidente de CEGLA, al tiempo que agregó que “la fijación de precios, que impiden a los fraccionadores cubrir sus costos y obtener una rentabilidad razonable, constituyen una reglamentación irrazonable que no tiene en cuenta los derechos constitucionales de trabajar y ejercer una industria lícita”.

Si se tiene en cuenta que en la estructura de costos influye el valor del gas licuado, impuestos, costos de mano de obra, mantenimiento, rehabilitación de envases, canjes y transporte primario, detalla la entidad, el costo ponderado total de producción sería de $883,6, mientras que el precio de referencia dispuesto por la Secretaría de Energía para la venta es de $606 y $121,2 de Asistencia Económica Transitoria (AET), que se está incumpliendo, pero aún así da una pérdida estimada de $156,4 por unidad.

Esto motivo que la cámara que nuclea a 17 pymes (representando al 70% del mercado nacional), que dan trabajo a 9 mil personas y que fraccionan GLP butano en garrafas para 18 millones de consumidores, previendo un inminente quiebre del abastecimiento, fundamentalmente en las zonas más alejadas del país, presentaron un nuevo reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía,