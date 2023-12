Pese al salto del dólar oficial, el Banco Central intentó negar una devaluación

La última jornada cambiaria del gobierno de Alberto Fernández finalizó con el mayor salto cambiario desde la devaluación post PASO. En ese sentido, el Banco Nación indicó al cierre de la jornada un salto del dólar oficial, que alcanzó los 400 pesos (representando $20 más con respecto al miércoles).

Sin embargo, el Banco Central salió a desmentir esa suba y desde la entidad aclararon que en realidad “el tipo de cambio oficial mayorista reflejado en la comunicación A 3500 fue hoy $364,41".

“Ese es el valor que se operó durante todo el día y hasta el cierre del mercado de cambios. No se registró ningún salto cambiario”, explicaron en un comunicado.

A raíz de esta confusión, la entidad confirmó que dará inicio a una investigación “para determinar si se concretaron operaciones fuera de la normativa cambiaria y realizará los sumarios que correspondan”.

Cabe señalar que la nueva escalada en la cotización norteamericana fue como consecuencia de un fuerte saldo negativo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC): se vendieron US$ 119 millones. De esta forma acumula en el mes de diciembre un rojo de US$ 484 millones y en la semana de US$ 377 millones.

El comunicado del Banco Central

Por su parte, el dólar volvió a subir en todos los rubros en el mercado de cambios. A la suba del tipo de cambio oficial (que alcanzó el 5,6%), se le sumó el “tarjeta” que llegó a $1021.

Además, el blue creció un 3% y cotizó en $940 para la compra y $990 para la venta. En tanto, el CCL tuvo un fuerte repunte de 6,2% y se ubicó en $995, y el MEP cotizó en $982, lo que implicó una leve suba del 4,8%.

Según señalaron, estos saltos fueron para evitar una mayor pérdida de reservas y desalentar las operaciones en diferido de un dólar promedio a $500. Más tarde, el Central intentó así imponer que el precio de cierre de referencia había quedado en $364,41 y no en 400 pesos.