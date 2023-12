El Banco Central pierde $149 millones a horas del cambio de Gobierno

El Banco Central (BCRA) terminó la jornada de este miércoles con un fuerte saldo negativo en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) gracias a la venta de US$ 149 millones. De esta forma acumula un rojo de US$ 365 millones en lo que va de diciembre.

En el mercado de cambios los números para el dólar dieron positivos en todos las versiones. El blue sumó un 4,95% y cotizó en $905 para la compra y $955 para la venta. En tanto, el CCL trepó un 2,6% y se ubicó en $933, y el MEP cotizó en $938, lo que implicó una leve suba del 0,4%.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado mayorista, el dólar finalizó en rango de entre los US$ 362,7 y $363,7 por unidad, sesenta centavos por arriba del cierre de ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 302,6 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 60 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 260 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este martes en US$ 21.343 millones, con lo que ganó US$ 15 millones desde la anterior jornada hábil. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006 y es menos de la mitad del máximo de este año del 4 de enero cuando acumuló US$ 44.831.