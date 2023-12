Javier Milei, un nuevo intérprete de Maquiavelo

En el mundo de las finanzas y las empresas, las partes generalmente planifican distintos aspectos para llevar adelante con éxito su negociación. Se hace un diagnóstico previo para determinar la naturaleza conflictiva en la que se encuentran. Definen sus metas y objetivos, máximas aspiraciones, qué condiciones favorables tienen y, lo más importante de todo, cual es el límite al que se está dispuesto a ceder; entre ellos posibles concesiones y su aprobación para avanzar.

Esto ayuda a dar luz a las prioridades propias y metas, saber hasta dónde se puede forzar a la otra parte para lograr concesiones del adversario. Pero por sobre todas las cosas se demuestra firmeza con respecto a defender los objetivos propuestos. Esta es la base con la que actúa Javier Milei para tratar de imponer las 300 reformas y las 30 medidas centrales del DNU presidencial.

la CGT, las CTA y la Izquierda toda, están siendo empujados intencionalmente al conflicto para ser derrotados. Foto: MDZ.

La Izquierda, la CGT y la CTA

Javier Milei está llevando a cabo lo que se conoce como la “creación de problemas, reacción, solución”, que consiste en generar un conflicto para causar una reacción por parte del pueblo para que sea éste el que pida los cambios o las soluciones drásticas, y no sea el gobierno el que las lleve adelante, a pesar que este es el que las induce. Por ejemplo, crear una crisis económica para luego se acepte como un mal necesario la pérdida de derechos sociales, y la mutilación de los servicios públicos del Estado.

En sí, aquellos que hoy se prestan a la pelea al fin y al cabo no están peleando porque ellos quieren, sino que se avienen a la lucha porque el poder del gobierno central los está obligando. Esto se logra a través de técnicas de manipulación informativa, una táctica para poder ver, conocer e identificar a los grupos contestatarios como métodos de inducción en donde el Estado detecta las debilidades de esos grupos oponentes y sus falencias.

Javier Milei está utilizando una política basada en destruir con minuciosos desplazamientos semánticos tendientes a subvertir el orden político-social para poder ejercer un control total sobre él. Es decir, la CGT, las CTA y la Izquierda toda, están siendo empujados intencionalmente al conflicto para ser derrotados en el momento en el que el gobierno recién empieza y este se siente fuerte para derrotarlos y allanar su camino para imponer sus objetivos propuestos.

Mesianismo económico o la nada

El Presidente Javier Milei, lector de Eamonn Butler, que a su vez es el director del Instituto Adam Smith de Londres, piensa que “las mayores causas de la gran desigualdad son los controles que se imponen sobre los procesos de los mercados”. En sí, una especie de hostilidad hacia cualquier tipo de intervención del gobierno en la economía. Asimismo Milton Friedman y George Stigler, ambos galardonados con el Premio Nobel y por tanto muy reconocidos como pioneros en el ámbito económico, basándose en las

obras de Smith afirman que: “Adam Smith observó cómo el mecanismo de precios podía coordinar la actividad de millones de personas sin necesidad de una dirección, intervención o guía central".

Friedrich Hayek se suma al debate diciendo que a “los mercados, si se los deja en paz, pueden llevar a un resultado socialmente óptimo; de hecho, esto resulta más beneficioso que si el Estado interviene”.

Javier Milei, que seguramente leyó a Maquiavelo

Javier Milei, un nuevo intérprete de Maquiavelo

“No estoy interesado en preservar el status quo; quiero derrocarlo”. Javier Milei, que seguramente leyó a Maquiavelo, conoce muchos legados de este en los que hoy demuestra que se está apoyando. “El odio se gana tanto por las buenas obras como por las malas”. “Las injusticias se deben hacer todas a la vez a fin de que, por probarlas menos, hagan menos daño, mientras que los

favores deben hacerse poco a poco con el objetivo de que se aprecien mejor”.

“La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos, por eso el presidente se

mueve solo.” “La tardanza nos roba a menudo la oportunidad y roba nuestras fuerzas.” “El león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser por tanto un zorro para reconocer trampas y león para asustar a los lobos”.

Para terminar, se sabe que los DNU presidenciales no pueden ser modificados en el Congreso, ya que debe ser totalmente aceptado o totalmente rechazado. Visto lo expuesto, la sociedad hoy depende de la conducta de los Senadores y Diputados. Lo que si está claro es que este embrollo llamado DNU fue armado para entretener y marear. Desde mi punto de vista, y decodificando al Presidente electo, está orientado sin ninguna improvisación a poner enunciados de máxima para luego negociar y llegar a los

puntos concretos que al Presidente, a los organismos internacionales y a los grupos de poder (actores imprescindibles de todos los gobiernos) le interesan.

En este escenario complejo en el que el voluntarismo no cuenta, el que no controle la calma, el que dé lugar a la pasión y no a la razón, será el perdedor. Victorio Pirillo.

* Victorio Pirillo, Secretario General de los trabajadores municipales de Vicente López. Escritor.