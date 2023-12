El Banco Central cierra el año con la mitad de las reservas que tenía en enero

El Banco Central concluyó el año con una racha positiva poco vista durante los doce meses con 13 días consecutivos de compras por un valor total de US$ 2862 millones, luego de la compra por US$ 270 millones de este viernes.

La curva de reservas, por lo tanto, se recupera fuerte tras un 2023 muy negativo. Hay que recordar que comenzó el año con reservas totales que superaban los US$ 44,000 millones para llegar a comienzos de noviembre a contar con un nivel de US$ 20.900 millones, es decir menos de la mitad,

No obstante, tras las compras de las últimas jornadas, las reservas totales pasaron a US$ 23.071 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado informal de cambios, el dólar blue operó con un fuerte aumento. Al cierre promedió US$ 1025, lo que implicó un alza del 2,5%. Los dólares financieros, en tanto, también tuvieron fuertes subas. El CCL volvió a subir y ganó 2,8% con lo que cerró en $971 y el MEP ganó 2,3% y cotizó a $971.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a US$ 808,45 por unidad, con un volumen operado de US$ 382,6 millones en el segmento de contado, de US$ 129 millones en futuros MAE y en el Rofex de US$ 740 millones.

De esta manera la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los dólares financieros que en los días previo se habían achicado fuertemente y llegó al 10% hace unos días, en la jornada recuperó espacio y rondó el 17%.