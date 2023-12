El Banco Central recupera reservas a paso acelerado

El Banco Central continúa el proceso de recuperación de reservas e hilvana su undécimo día consecutivo en positivo. En la jornada de este jueves adquirió en el MULC (Mercado Único de Cambios) US$ 305 millones. De esta forma, acumuló US$ 2.592 millones desde el inicio de la actual gestión.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este jueves en US$ 23.123 millones, con lo que ganó US$ 60 millones desde la anterior jornada hábil.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado informal de cambios, el dólar blue operó con sin modificaciones y promediaba al cierre los mismos $1000 que en el día hábil anterior. En cambio, los dólares financieros sufrieron fuertes subas, tras varias jornadas negras. El CCL repuntó 8,6% y cerró en $944, y el MEP ganó 2,2% y cotizó a $953.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a US$ 807,95 por unidad, con un volumen operado de US$ 401,7 millones en el segmento de contado, de US$ 45 millones en futuros MAE y en el Rofex de US$ 480 millones.