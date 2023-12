La excelente noticia que recibió Javier Milei para impulsar su Gobierno

El presidente de la Nación, Javier Milei recibió la noticia que esperaba: el campo se prepara para realizar la segunda mejor cosecha de granos de toda su historia. Impulsado por el final de tres años de sequía y motivados por el cambio de gestión de Gobierno, el sector agropecuario apunta a convertirse en un jugador clave para la recuperación económica y aportar lo que el país necesita: divisas.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina podría experimentar la segunda mejor cosecha de granos de su historia durante el ciclo 2023-24. Según las estimaciones con una producción proyectada de alrededor de 137 millones de toneladas, un 65% más que el volumen total obtenido en la campaña previa.

Luego del desastre que significó la histórica sequía que afectó a nuestro país durante los últimos años y que ocasionó pérdidas millonarias, ahora las expectativas están renovadas y todo apunta a una gran campaña. Aunque la cifra proyectada se ubicaría levemente por debajo de la histórica cosecha de 140 millones de toneladas (Mt) registrada en el ciclo 2018-19, representa una destacada recuperación para el sector agrícola argentino.

La Bolsa de Comercio de Rosario destacó que esta fuerte recuperación en la producción agrícola permitirá que el sector agroindustrial vuelva a desempeñar un papel crucial como generador de divisas genuinas para la economía del país. Según se desprende del informe respecto a los cultivos de verano, las primeras lluvias que trajo El Niño permitieron recomponer buena parte de la producción.

"Ante las estimaciones de superficie implantada de los principales granos, las primeras proyecciones ubican a la producción de soja en 50 de Mt y al maíz en 56 Mt. El girasol se estima en 4,3 Mt y el sorgo en 2,4 Mt, mientras que otros cultivos sumarían otras 4,9 Mt", explicaron Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, autores del documento.

Expectativa en el campo. Foto: Informe BCR

Entre los contribuyentes clave a este pronóstico positivo se encuentra el complejo sojero, que se espera genere exportaciones por aproximadamente US$ 20.000 millones. Asimismo, se destaca la potencial "fuerte recuperación" en la cadena del maíz, con proyecciones de exportaciones por unos US$ 8.300 millones. Por otro lado, el complejo del trigo también se presenta como un actor relevante, anticipando envíos por US$ 2.400 millones, duplicando la marca reportada en la última campaña.

Este augurio positivo sugiere que la agricultura argentina está en camino de desempeñar un papel fundamental en la recuperación económica del país, consolidándose como un pilar esencial para el desarrollo y sostenibilidad financiera a nivel nacional.

Otro de los datos alentadores que se destacan del relevamiento tiene que ver con envío al exterior de subproductos y aceites. Para la campaña 2023/24 se espera un aumento en los despachos en términos de toneladas, con casi 30 Mt de exportaciones de subproductos y 6,7 Mt de aceites, lo que representaría un incremento del 45% en ambos casos.

"De esta manera, ante esta notoria recuperación de los envíos al exterior de los principales productos del agro y la agroindustria en términos de volumen y de acuerdo a los precios de exportación proyectados para el próximo ciclo, el aporte del sector en términos de divisas por exportaciones ascendería a US$ 35.800 millones, más de US$ 10.000 millones más que el total aportado en la campaña actual", explicaron en el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por último se destacó que la recuperación de la producción no sólo tiene su impacto en el frente externo generando divisas genuinas para el país, sino que "también impacta en la economía nacional: el Valor Agregado Bruto de la producción de granos en la nueva campaña se triplica respecto del valor del ciclo 2022/23, alcanzando más de US$ 15.000 millones".