El Banco Central superó los US$ 2000 millones de compras en la gestión Milei

El Banco Central no cesa en su afán comprador y continúa su la recomposición de reservas. En la jornada hilvanó su octavo día consecutivo con un saldo positivo tras la compra de US$ 187 millones. De esta forma acumuló US$ 2.082 millones desde el inicio de la actual gestión.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este viernes en US$ 22.569 millones, con lo que perdió US$ 10 millones desde la anterior jornada hábil.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado informal de cambios, el dólar blue operó con sin modificaciones y promediaba al cierre los mismos $995 que en el día hábil anterior. En cambio, los dólares financieros sufrieron fuertes bajas. El CCL retrocedió 4,3% y cerró en $901, y el MEP cedió 1,5% y cotizó a $939,7.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a US$ 806,85 por unidad, con un volumen operado de US$ 319,4 millones en el segmento de contado, de US$ 20 millones en futuros MAE y en el Rofex de US$ 273 millones.