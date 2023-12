Energía y lluvias, las claves del superávit comercial de 2024

El Gobierno de Javier Milei acaba de desregular mediante un decreto de necesidad y urgencia todo el comercio exterior. Aunque aún no se conocen los alcances reales de la medida puesto que son muchas las normas que se modificaron, en el año 2024 la ecuación promete ser positiva luego de un 2023 en franco terreno negativo.

Según la consultora ABECEB, el año que llega podría verse una reversión del saldo comercial. En principio en este mes de diciembre, ya que comenzaría a impactar positivamente la cosecha fina de trigo, además del impacto de la devaluación del

tipo de cambio del 118,3%.

A partir de 2024, la consultora prevé una mejora de las exportaciones gracias a la recuperación del sector agropecuario en base al fin de la sequía, las mejoras en la competitividad por el nuevo tipo de cambio, la posibilidad de contar con un saldo exportable en materia de energía y la desregulación del comercio exterior anunciado por el Gobierno.

El trigo se recupera de la sequía y aportará divisas. Télam

Según remarca ABCEB se espera que el año 2023 cierre con un déficit comercial en torno a US$ 6.900 millones y habrá una reversión significativa en 2024 que contaría con un superávit comercial de US$ 14.000 millones. El resultado sería el producto de una disminución en las importaciones a causa de mayores precios y menor demanda por la recesión y mayores exportaciones.

Un 2023 con números en rojo

El último número publicado por el Indec del mes de noviembre marcó un déficit de US$ 615 millones, lo que implicó una clara caída respecto del dato positivo de US$ 1.360 millones de igual mes del año pasado.

Este resultado fue producto de que las exportaciones cayeron 31,6% en términos interanuales para alcanzar los US$ 4.872 millones, mientras que las importaciones bajaron 4,8% para llegar a US$ 5.487 millones. En los primeros once meses del año, el déficit comercial alcanzó los US$ 8000 millones exactos según el Indec, número que se espera mejore para el balance anual.